В Москве полиция задержала бывшего сотрудника ФСБ, сменившего пол

Правоохранители остановили девушку из-за американского флага на рюкзаке.Сотрудники правоохранительных органов задержали на входе в метро «Смоленская» в Москве Катерину Майерс, которая раньше работала в ФСБ и была мужчиной по имени Александр Чумаков.