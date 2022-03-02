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В Москве полиция задержала бывшего сотрудника ФСБ, сменившего пол

В Москве полиция задержала бывшего сотрудника ФСБ, сменившего пол

Правоохранители остановили девушку из-за американского флага на рюкзаке.Сотрудники правоохранительных органов задержали на входе в метро «Смоленская» в Москве Катерину Майерс, которая раньше работала в ФСБ и была мужчиной по имени Александр Чумаков.

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