С начала 2024 года уже более сорока иностранцев получили российское гражданство. 9 января на портале правовой информации был опубликован указ Президента России о принятии заявлений о вступлении в гражданство 44 иностранцев и их семей, среди которых спортсмены, журналисты, фотографы, режиссёры… Российское гражданство стало наградой: в Россию переезжают все больше людей с Запада .