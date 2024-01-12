С начала 2024 года уже более сорока иностранцев получили российское гражданство. 9 января на портале правовой информации был опубликован указ Президента России о принятии заявлений о вступлении в гражданство 44 иностранцев и их семей, среди которых спортсмены, журналисты, фотографы, режиссёры… Российское гражданство стало наградой: в Россию переезжают все больше людей с Запада .
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