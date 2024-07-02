Алексей Миранчук может перейти в МЛС

Алексеем Миранчуком интересуются в «ДиСи Юнайтед». Полузащитник сборной России и «Аталанты» Алексей Миранчук в скором времени может оказаться в американской лиге МЛС, сообщает обозреватель Джанлука ди Марцио на своей странице в социальной сети.
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