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Дэмиан Лиллард – о рекорде «Портленда» по очкам: «Осталось подняться только на одну вершину»

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард обратился к болельщикам во время церемонии в честь установленного им рекорда клуба по очкам за карьеру.

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