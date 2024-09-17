Крымские учёные выяснили, почему увеличилось количество медуз-корнеротов

Ареал распространения медузы корнерот захватил не только всю акваторию Азовского моря, но и по наблюдениям, эта медуза была замечена в уловах западной части Таганрогском залива, рассказали учёные Азово-Черноморского филиала ВНИРО.
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