Сергей Собянин одобрил стратегию развития московских технопарков до 2030 года

В Москве создано 48 технопарков с доступом к инновационным экосистемам В столице прошло заседание Президиума Правительства Москвы, в ходе которого мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегические планы развития технопарков до 2030 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии