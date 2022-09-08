Время удивительных историй: украинская чиновница рассказала ООН о тысячах украинцах, депортированных в «депрессивные регионы России»

Член делегации Украины на Генасаблеее в ООН Кристина Гайовишин рассказала Совету Безопасности, что «тысячи граждан Украины насильственно депортированы в изолированные и депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока» России, сообщает агентство ANSA.