РИА Новый день

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    А что он не так сказал? На самом деле в Екатеринбурге не все здорово. Там Ельцинцентр расположен, и оттуда ползут вон...Агитационную речь...
  • Globo
    приезжие говорите... Москалив на ножи говорите... Не пора ли всерьёз взяться за крышу этих гастеров?Более десятка уча...
  • Globo
    Всё те же на манеже. Птенцы гнезда Ельцын-центра.Областное правите...

Время удивительных историй: украинская чиновница рассказала ООН о тысячах украинцах, депортированных в «депрессивные регионы России»

Время удивительных историй: украинская чиновница рассказала ООН о тысячах украинцах, депортированных в «депрессивные регионы России»

Член делегации Украины на Генасаблеее в ООН Кристина Гайовишин рассказала Совету Безопасности, что «тысячи граждан Украины насильственно депортированы в изолированные и депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока» России, сообщает агентство ANSA.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх