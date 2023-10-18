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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍Хакамада вывалила...
  • Зоя
    хорошо быть честным,имея милллионную хату в центре Москвы исторического значения,за нее она дралась как-будто последн...Хакамада вывалила...
  • Алатырка
    Слушайте - я не очень понимаю - кем она была обожаема? В СССР - наверное многие ее любили, а потом - она достала, вез...Все кончено? Муж-...

"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях

"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях

Уже много лет известная телеведущая помогает участникам реалити-шоу "Дом-2" строить любовь. За годы своей работы на проекте брюнетка буквально стала ее легендой, ведь помогла обрести гармонию в отношениях многим парам.

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