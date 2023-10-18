"Не прекращаю терапию": Бородина сделала признание об абьюзивных отношениях

Уже много лет известная телеведущая помогает участникам реалити-шоу "Дом-2" строить любовь. За годы своей работы на проекте брюнетка буквально стала ее легендой, ведь помогла обрести гармонию в отношениях многим парам.
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