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В Турине состоялся гала-ужин участников итогового турнира

В Турине состоялся гала-ужин участников итогового турнира

В Турине прошел гала-ужин участников итогового турнира ATP. Он состоялся в музее спонсора турнира – производителя кофе Lavazza.

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