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Хавбек «Балтики» Титков о 3:0 с «Родиной»: «Эта победа для болельщиков и Талалаева. После 1-го гола было трудно, но мы сумели дотерпеть и забить еще два»

Полузащитник «Балтики» Николай Титков заявил, что посвящает победу над « Родиной » болельщикам и главному тренеру Андрею Талалаеву.

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