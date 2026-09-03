Зарядный комплекс для авто, сборщики ягод в Карелии и легализация запрещенных книг

- В Петербурге открыли крупнейший в России и СНГ зарядный хаб; - Участники ВЭФ признали, что молодое поколение сейчас диктует свои правила; - Министерство образования Нью-Йорка запретит использование ИИ учащимися младшей и средней школы; - В Карелии местные жители конфликтуют с коммерческими сборщиками ягод; - Уже изданную «нежелательную» литературу пытаются легализовать для библиотек и магазинов, российские библиотеки могут потерять 50–70% книг.