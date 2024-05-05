Астраханская область, Харабалинский район

Недалеко от села Селитренное, посреди бескрайних, уходящих в горизонт, и раскаленных от летнего зноя астраханских степей на берегу реки Ашулук, фактически, представляющей собой левый рукав реки Ахтуба в 2011 году, был выстроен целый город, в качестве декораций к фильму "Орда".