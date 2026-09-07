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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами

«Россия, стафайся!»: Безумная неделя с паникой в США, цирком в Киеве и нашими победами

Александр Роджерс Неделя получилась насыщенной. Всю неделю Запад пытался убедить Россию (и самого себя), что Россия проигрывает, как никогда.

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Юрий Золотаревизменено

"ЗЕЛёный насквозь провонявший сыр" может исторически оправдать только одно: если он - русский разведчик! Во  ВСЕХ иных случаях финал - смертный приговор: повесить, потом утопить, и после всего - расстрелять!