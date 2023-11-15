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Кандидаты в президенты США хотят усадить Украину за стол переговоров

Кандидаты в президенты США хотят усадить Украину за стол переговоров

Global Look Press/Cover Images/Keystone Press Agency США выгоднее привести конфликт России и Украины к перемирию.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
США тоже хотят усадить Россию за стол переговоров с Украиной? И Россия усядется.  за этот стол, по велению США?...
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17 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
США не то что хотят, их жизнь заставляет, чтобы сохранить  &quot;лицо хехемона&quot;,  сделать что-то, с чем не согласна Россия и нагнуть РФ поучаствовать в этом. Но оставлять недобитого бешенного зверя у себя за забором - идея очень хреновая, надеюсь все, наши, это понимают, сделают правильные выводы и примут правильные решения.
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16 час.

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