Кандидаты в президенты США хотят усадить Украину за стол переговоров

США тоже хотят усадить Россию за стол переговоров с Украиной? И Россия усядется. за этот стол, по велению США?...

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

США не то что хотят, их жизнь заставляет, чтобы сохранить "лицо хехемона", сделать что-то, с чем не согласна Россия и нагнуть РФ поучаствовать в этом. Но оставлять недобитого бешенного зверя у себя за забором - идея очень хреновая, надеюсь все, наши, это понимают, сделают правильные выводы и примут правильные решения.