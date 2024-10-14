Русские корни Аполлона в мире, далеком от совершенства

Смеется ложному учению, смыкает вновь кольцо времен, и, возвращаяся к творению, ликует Аполлон. Ф.Сологуб Какой части читательской аудитории будет интересна новая книга известного писателя Игоря Шумейко «ЕГР Федеральный роман? Отвечу.
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