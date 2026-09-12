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Царьград

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Фронту угрожает бензиновый голод. Но олигархи в России продолжают безумствовать

Фронту угрожает бензиновый голод. Но олигархи в России продолжают безумствовать

Пока русские военные на передовой нуждаются в технике и обмундировании, а в тылу растут цены на бензин и бабушки собирают последние деньги на дроны, в Москве и Петербурге продолжают строить небоскрёбы класса люкс.

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