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Минздрав установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Минздрав установил перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Министерство здравоохранения РФ подготовило новый порядок оказания первой медицинской помощи. Проект приказа "Об утверждении Порядка оказания первой помощи" опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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