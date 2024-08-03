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Царьград

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В кабмине Армении ответили, за чей счёт Пашинян отдыхал с женой в Берлине

В кабмине Армении ответили, за чей счёт Пашинян отдыхал с женой в Берлине

В армянском правительстве рассказали, из чьего кармана тратились средства на пребывание Пашиняна в ФРГВ середине июля текущего года премьер-министр Армении побывал в Германии на финале Чемпионата Европы по футболу.

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