Смерть от тысячи порезов. Удары по второстепенным объектам инфраструктуры

Стоимость/эффективность В рамках проведения специальной военной операции (СВО) одним из наиболее эффективных средств воздействия на инфраструктуру Украины и тыловые объекты вооружённых сил Украины (ВСУ) стали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) - камикадзе типа «Герань-2» и их аналоги.