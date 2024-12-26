24,12,24 Купянск Позиционные боевые действия в Купянске. Обстрел со стороны ВС РФ корректируемым боеприпасом места дислокации ВСУ в восточной части города.
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24,12,24 Купянск Позиционные боевые действия в Купянске. Обстрел со стороны ВС РФ корректируемым боеприпасом места дислокации ВСУ в восточной части города.
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