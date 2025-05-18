Солдаты слова: знаменитые писатели, бывшие военкорами Великой Отечественной войны

«Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города», – поется в «Песне военных корреспондентов», она же «Корреспондентская застольная», сочиненной Константином Симоновым в 1943 году.