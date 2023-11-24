В Мурманской области полицейскими пресечена деятельность крупного наркосбытчика

Сотрудникам Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по Мурманской области стала известна оперативная информация о том, что житель областного центра 2000 года рождения осуществляет подготовительные мероприятия к незаконному распространению наркотических средств на территории Заполярья.