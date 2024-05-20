Специалисты «Тверьэнерго»» провели обучающий семинар по электробезопасности для учителей

Энергетики «Тверьэнерго» организовали обучающий семинар для педагогов школ города Твери, где рассказали учителям о необходимости проведения уроков по электробезопасности, а также поделились своим опытом и наработками при организации подобных занятий.
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