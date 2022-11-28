Губернатор Андрей Травников: «Важно не снижать темпы цифровизации оказания социально значимых услуг в регионе»

«Хотелось бы еще раз отметить важность этой работы – приятно осознавать, что она дает результат. Недавно, рассматривая на заседании правительства вопрос о дополнительных мерах социальной поддержки для граждан, в частности, для семей мобилизованных, мы отмечали, что для получения этих мер поддержки, кроме заявления от гражданина, никаких других документов предоставлять не требуется – все остальные документы наши коллеги, в рамках электронного межведомственного взаимодействия, соберут сами.