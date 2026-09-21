ВС РФ продолжают удары по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу

Российская армия продолжает работать по целям в различных регионах Украины. Передаём сводку ударов на 5:00 мск 21 сентября по сообщениям украинских источников, телеграм-канала Украина.
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