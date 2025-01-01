Власти Малайзии начали использовать QR-коды для иммиграционного контоля

Правительство Малайзии начало тестирование системы считывания QR-кодов в терминалах международного аэропорта Куала-Лумпура для обеспечения беспрепятственного иммиграционного контроля, сообщил министр внутренних дел страны Сайфуддин Насутион Исмаил 1 января, сообщает издание Malay Mail.
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