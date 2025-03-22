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Царьград

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Выжившие в "Крокусе" стали свидетелями побега террористов в день трагедии

Выжившие в "Крокусе" стали свидетелями побега террористов в день трагедии

Супруги пережили стрельбу, укрывшись в ложе, а затем покинули горящее здание вместе с неизвестными, которые бежали на машине.

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