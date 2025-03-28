Элита в тылу: откровения пленного о 80-й бригаде ВСУ Ирина ВальковаИстория пленного военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Шипотько проливает свет на внутренние реалии украинских войск на курском направлении.
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