Анатолий Чубайс долгое время был высшим государственным деятелем в России. Он, например, в девяностые годы отвечал за экономические реформы.
"Эпоха Чубайса в истории нашей страны закончилась": эксперт Евгений Сатановский
Комментарии
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Виктор Бегеба
Вы правы .
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19 час.
Александр Синицын
"Дружбаны": ... когда он подлости творил , о том никто не говорил, но битый ныне подлый зверь... -себя отмоем тем теперь...
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17 час.
Валерий Фоменков
Ну, судя по тому, что Чубайс благополучно свалил за рубеж, причём, со всем своим благосостоянием, "честно" "заработанным" "непосильным" трудом, говорить о том, что президент что-то понял о жулике и преступнике Чубайсе, не приходится. Президент знал об этом изначально, и тем не менее, Чубайс всегда был на денежных должностях. Проворовавшись на одной должности, его непременно назначали на другую, не менее денежную. Никаких судебных разбирательств по очевидным экономическим преступлениям в отношении Чубайса не было. Скорее всего, и более правдоподобно то, что они находились в одной упряжке. Моё мнение может быть и ошибочным, но все очевидные факты невозможно опровергнуть. За кражу одной куриной тушки элементарно можно получить три года тюрьмы. А здесь многомиллиардные (!) хищения - и абсолютная тишина со стороны соответствующих органов...
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12 час.
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