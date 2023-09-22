"Эпоха Чубайса в истории нашей страны закончилась": эксперт Евгений Сатановский

Валерий Фоменков

Ну, судя по тому, что Чубайс благополучно свалил за рубеж, причём, со всем своим благосостоянием, "честно" "заработанным" "непосильным" трудом, говорить о том, что президент что-то понял о жулике и преступнике Чубайсе, не приходится. Президент знал об этом изначально, и тем не менее, Чубайс всегда был на денежных должностях. Проворовавшись на одной должности, его непременно назначали на другую, не менее денежную. Никаких судебных разбирательств по очевидным экономическим преступлениям в отношении Чубайса не было. Скорее всего, и более правдоподобно то, что они находились в одной упряжке. Моё мнение может быть и ошибочным, но все очевидные факты невозможно опровергнуть. За кражу одной куриной тушки элементарно можно получить три года тюрьмы. А здесь многомиллиардные (!) хищения - и абсолютная тишина со стороны соответствующих органов...