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После санкций против «Золотой Короны» из приложения пропали переводы в Грузию

После санкций против «Золотой Короны» из приложения пропали переводы в Грузию

ЕС включил в 21-й пакет санкций оператора «Золотой Короны» — сервиса, через который проходит около половины трансграничных переводов россиян и который остается одним из немногих доступных каналов связи с родственниками за границей после ухода западных систем в 2022 году.

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