Гаврилов: нужны безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков оружия

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в интервью РИА Новости, что Москва выступает за безотлагательные меры по пресечению нелегальных потоков лёгкого и стрелкового оружия.