Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска

В версии 1.0.9.462 переработан мобильный интерфейс, улучшено управление фото- и видеоколлекциями, а также добавлена возможность отслеживать состояние HDD с помощью регулярных углублённых проверок Xiaomi выпустила обновление приложения Smart Storage для своего первого сетевого накопителя до версии 1.