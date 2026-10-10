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Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска

Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска

В версии 1.0.9.462 переработан мобильный интерфейс, улучшено управление фото- и видеоколлекциями, а также добавлена возможность отслеживать состояние HDD с помощью регулярных углублённых проверок Xiaomi выпустила обновление приложения Smart Storage для своего первого сетевого накопителя до версии 1.

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