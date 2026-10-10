Первый NAS в истории Xiaomi стал ещё удобнее и позволяет проверять состояние жесткого диска

В версии 1.0.9.462 переработан мобильный интерфейс, улучшено управление фото- и видеоколлекциями, а также добавлена возможность отслеживать состояние HDD с помощью регулярных углублённых проверок Xiaomi выпустила обновление приложения Smart Storage для своего первого сетевого накопителя до версии 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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