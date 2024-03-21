Собянин: Около 7,1 тыс жителей Зеленограда получат новое жилье по реновации

Программа набирает обороты По информации, опубликованной в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, около 700 жителей Старого Крюково в Зеленограде получили новые квартиры в рамках программы реновации.
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