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Премьер Чехии обвинил Россию в причастности к поджогу автопарка в Праге

Премьер Чехии обвинил Россию в причастности к поджогу автопарка в Праге

В 8 июня чешская полиция задержала недавно прибывшего в страну испаноговорящего мужчину из Южной Америки, который ранним утром в в ночь с 5 на 6 июня облил бензином несколько автобусов в автобусном парке Праги и пытался их поджечь.

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