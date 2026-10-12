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Царьград

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Что православные отмечают 13 октября: традиции, приметы, запреты

Что православные отмечают 13 октября: традиции, приметы, запреты

День подготовки к зиме, очищения от всего старого и защиты дома от тёмных сил. 13 октября православная церковь совершает память святителя Михаила, первого митрополита Киевского, а также преподобного Григория Пельшемского и священномученика Григория, просветителя Великой Армении.

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