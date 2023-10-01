Стоит 5 миллионов: Волочкова похвасталась роскошным кольцом от нового ухажера

Мужчина преподнес балерине кольцо из белого золота с бриллиантом. Кольцо Анастасии Волочковой Кадр видеоБывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова открыто говорит о подарках, которые ей делают представители противоположного пола.