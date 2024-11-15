«Ъ»: в РФ готовят новый закон о работе «белых хакеров»

В Совете Федерации разрабатывается новый законопроект, касающийся регулирования bug bounty — программ, в рамках которых «белые хакеры» получают вознаграждение за поиск уязвимостей в информационных системах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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