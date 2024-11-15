Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 178 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Батя быстро толпу даунов разогнал!Протесты в Абхази...
  • Eduard
    Это власть или дети?Протесты в Абхази...
  • татьяна неструева
    а зачем их  принимали  ?  для чего власти заведомо  враги  ?В России планирую...

«Ъ»: в РФ готовят новый закон о работе «белых хакеров»

«Ъ»: в РФ готовят новый закон о работе «белых хакеров»

В Совете Федерации разрабатывается новый законопроект, касающийся регулирования bug bounty — программ, в рамках которых «белые хакеры» получают вознаграждение за поиск уязвимостей в информационных системах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх