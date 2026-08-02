Сябитова прописала в завещании отправку в психушку: «Чтобы муж не отнял наследство у детей»

Роза Сябитова включила в завещание пункт о психушке для себя Телеведущая и сваха Роза Сябитова раскрыла нестандартный пункт своего завещания, который должен защитить её детей от возможных претендентов на имущество.
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