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Власти Катара на футбольном Мундиале не потерпят ЛГБТ-пропаганды

Власти Катара на футбольном Мундиале не потерпят ЛГБТ-пропаганды

На чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре этого года, иностранным фанатам могут запретить демонстрацию радужных флагов, которые являются символом ЛГБТ-сообщества.

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