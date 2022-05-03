Власти Катара на футбольном Мундиале не потерпят ЛГБТ-пропаганды

На чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет в ноябре-декабре этого года, иностранным фанатам могут запретить демонстрацию радужных флагов, которые являются символом ЛГБТ-сообщества.
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