Рубио не знает, откуда Зеленский берёт данные о паузе в передаче разведданных Госсекретарь США Марко Рубио, находящийся с визитом в Узбекистане, раскритиковал Зеленского с его утверждениями о том, что американцы ставили на паузу передачу разведданных Украине.
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