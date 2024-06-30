🔥На юге Крыма ожидается чрезвычайная пожароопасность в ближайшие дни На 1-4 июля на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.
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🔥На юге Крыма ожидается чрезвычайная пожароопасность в ближайшие дни На 1-4 июля на полуострове объявлено штормовое предупреждение, сообщает ГУ МЧС по региону.