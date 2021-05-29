«Путин, который передо мной извинялся»: о чем рассказал Лукашенко во время своего выступления

Пятью-пять Вот вроде на словах Лукашенко герой и за Россию горой. Но все-таки есть что-то неприятное, что-то наглое в заявлении Александра Григорьевича накануне.
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