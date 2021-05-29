Любопытно, однако

72 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Заболотный
    Чего ж тут непонятного? Возвращаются все!!! За заработком ибо за границей своих нахлебников хватает,конкуренция выше ...Зрителей удивило ...
  • Виктор Шиховцев
    Потому, что Китай развит и морально мотивирован, а Россия нищает и на грани бунта.Почему для США се...
  • vladimir bedarev
    Флюгер она.Зрителей удивило ...

«Путин, который передо мной извинялся»: о чем рассказал Лукашенко во время своего выступления

«Путин, который передо мной извинялся»: о чем рассказал Лукашенко во время своего выступления

Пятью-пять Вот вроде на словах Лукашенко герой и за Россию горой. Но все-таки есть что-то неприятное, что-то наглое в заявлении Александра Григорьевича накануне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх