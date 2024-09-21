Внимание: Усиление ветра в Сочи! Синоптики предупреждают, что до конца дня 21 сентября 2024 года в Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра.
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Внимание: Усиление ветра в Сочи! Синоптики предупреждают, что до конца дня 21 сентября 2024 года в Сочи и ФТ Сириус ожидается усиление юго-восточного ветра.