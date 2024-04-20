Водители хаотично паркуют свои автомобили на ремонтируемой дороге

Пока власти еще не решили, как они будут использовать старое покрытие на столичной улице 31 августа, водители оказались более решительными и хаотично паркуют свои машины на ремонтируемой дороге, в то время как близлежащая платная парковка пустует.
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