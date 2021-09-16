Ему еще и орден дадут: для кандидата в ГосДуму от КПРФ Бондаренко готово убежище на Украине

Темы дняПолитикаЕму еще и орден дадут: для кандидата в ГосДуму от КПРФ Бондаренко готово убежище на Украине Депутату Саратовской областной думы, кандидату в депутаты Госдумы Николаю Бондаренко предложили украинское гражданство.Вернуться к статье3623НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей ДогадинБондаренко это большая заноза в жопе нынешней власти,поэтому для борьбы с такими все методы используют,даже самые грязные. В чем его враги народа только не обвиняли,ничего не вышло,решили вот таким способом с ним бороться.ДенисПеред выборами всего про всех напридумывают. Эти политики с говновбросами напоминают проституток которые дерутся из за клиента.)))Татьяна ДугильЯ б ему еще и поджопника дала, чтоб быстрее в Щеневмерлу вылетел! Ай да хохлы! Какую чудную "рекламу" нью-комми сделали!Сергей ДогадинСмотри что бы тебе под хвост не дали.Татьяна ДугильЯ вместе с ребятами из крымского ополчения не для того полуостров наш у укронациков выдергивала, чтобы всякая шваль коммунячья этого не признавала.Владимир КриворучкоТочно, надо его пинками под жопу на Украйну милую ему распи**ить. Вон, актёришка этот...ну, плюгавый такой...на "ин" заканчивается его фамиль... И ещё, похожий на туберкулёзного, актёр Горбунов - вот они туда смылись, а теперь пуканы рвут: так им цурюк охота! Салом по мысалам им теперь, вот что. И этому сраному депутату - тоже. Кроме этого депутата-говнюка в КПРФ есть множество достойных мужиков, честных и патриотов настоящих. Вот за них и буду голосовать! "Номер первый".Регина ТолстоброваЗаказная статья, все его убрать хотят и что попало сочиняют.Татьяна ДугильНу да, "заказная", хохлам заказали их бред! :)Борис НиколаевичЭтот 3,14дорас автор, изрыгнув свою блеаотину, даже не подписался, ибо можно было бы его привлечь к уголовке за клевету! Вот так и возникает гражданская война, когда один кондом изрыгает мерзость на четных патриотов, искреннн радеющих за свой народ!Борис НиколаевичЭтот 3,14дорас автор, изрыгнув свою блеаотину, даже не подписался, ибо можно было бы его привлечь к уголовке за клевету! Вот так и возникает гражданская война, когда один кондом изрыгает мерзость на четных патриотов, искреннн радеющих за свой народ!БорисОчередной еДРосовский высер! Гореть тебе, автор, в аду.ДенисБондаренко тут в депутаты метит, нахрена ему убежище за бугром? И я тоже не согласен пропутинским с действующим режимом, но с чего хохлы взяли что я покину Родину?Сергей ККак там, бишь, фамилиё было у бывшего мужа Максаковой? Вороненков, тоже "коммунист" ведь? Так что этот Бондаренко - Вороненков-2. Даже фамилии созвучны.ИвановнаВозможно он просто ярый по читатель укровСергей КузнецовЭто вброс перед выборами, чтобы опорочить кандидата от оппозиции.НадеждаСегодня и представитель гнилого яблока с экрана призналась, что их партия тоже не признает Крым российским!( А ведь теперь, по новому закону, такие фразы являются наказуемыми, значит, партия должна быть снята с выборов!?(( А уж этот бондаренко однозначно за свои слова должен ответить, тем более, что его хотят защитить" ущербные каклы...)МНМатвеев НиколайАффтор!!! Это ж надо быть таким ананистом, даже подписи не поставил под своим пасквилем на Бондаренко Н.! Чего только и за что оплачивает власть предержащих: пасквили ананистов, писаномарк? Властные структуры, которые отобрали (своровали) пенсии у людей пожилого возраста и отдали вот таким пасквилистам, киселевым, певчим соловьям и пр. дряни. И это власть, которая идет в разрез с народом. То Грудинина со слов блудливых запишут в олигархи, то заслуженного летчика и космонавта С. Савицкую приплетут в алигархи с ее-т, если верить фото, с 17 миллионами рублей, что в переводе на Форбс, составит 200 тысяч баксов и про других алигархов от КПРФ так же слепота аффторов. Вот тешатся властные чинуши, потирая руки от таких писак. Ты же аффтор за свой пасквиль столько же получишь, сколько у Савицкой денег, набранных за свою жизнь заслуженного человека! Позор тебе, аффтор, стыдобина, открой свое личико, скотина!СКСергей КореньДа, твари запустили очередную утку перед выборами. Бондаренко наш человек. В обиду не дадим . Проголосую за него и его партию.Валентин ЩербаковНадо не только избавляться от провокаторов и изменников Родины, но и гнать их или в лагеря или из страныАнжелавот уебки, уже и на Бондаренко высрались..... один из немногих вменяемых дюпутатов, которые хоть что-то пытаются для людей сделать!!!!!!!!!!!!!. ну значит сожрут.Миша КицисОни специально перед выборами предложили? Именно коммунисту? А заказал статью кандидат в депутаты от ЕР? Или учитывая популярность ЕР, пока независимый кандидатАлександр ПлоховАфторишка....зайди в штаб Едросов.там тебе дадут 33 тыс евросеребренников и должность лакея медведева...Бондаренко реально патриот страны и желает сделать ее лучше для проживания основной массы населения.а не олигархов!Владимир ЛенерДать гражданство, заманить, а потим - комуняку на гиляку!Александр КловоВраги коммунистов всегда, рано или поздно, становились фашистами.Астон Мартинпасквиль ...Николай ЗайчиковВот , что значит выборы , обосрать конкурента любой ценой . Они бы про своих ЕРовцов бы рассказали , которые скупили недвижимость по всему миру и имеют 2 гражданствоTtertadani3103CTAR"GRAD-DER'MO!!! Skol'ko kreml'zaplatil tebe-ublyudochniy pisaka, za ocherednuyu BREHNYU!??? KAK ONI BOYATSYA NIKOLAYA BONDARENKO!!!!! ZNACHIT ON CTOYASCHIY CHELOVEK!!! NADO GOLOSOVAT' ZA KPRF!!!!ГГеннадийДа, Татьяна, вот так вот! А мы говорим наша Отчизна, наше Отечестао!ГГеннадийКаких только сволочей и мудозвонов не пригрела КПРФ! Какое паскудство! А что тут удивляться, если СССР продали!!!bianka БелаяХорроша у нас КПРФ! Что ни кандидат- то чистый каммунизд!Адольф ПешковЗакудахтали облезлые куры, бросили из-за бугра жменьку кукурузы.Евгений Пакалинавтор ,тебе за такой понос кремль платит или едим россию которые?пусть даже если там из за бугра ,что и тявкнули ,Бондаренко пошёл на эту провокацию? нет ,а вот ты бы побежал ,почему и оценил его по себеАнатолий Селивановпродать козла в бандерохохляндию - очистив его от советского и российского прошлого - от дум и слов - лишить гражданства России и попутного ветра в жо..у в хохлобандеровщину..........................Леонид ПопивнякНе совсем понятно....Бондаренко по общему списку КПРФ идёт в ГД или конкретно от Саратова????Валентин ПоляковЧто Бондаренко, если Путин лично и за государственный счёт покровительствует вдове и дочке Собчака, а они не признают Крым частью РФ! Крупнейшие российские корпорации с преобладающим участием государства не работают в Крыму! Больше того, к выборам допущена РОДП «Яблоко», которая тоже не признаёт Крым российскими регионами! Но заказ на КПРФ...Вадим БелецкийСкорей всего, это обычный предвыборный вброс, стремящийся опорочить коммунистов, единственную, на сегодняшний день, реальную оппозицию для правящего олигархического режима, по-прежнему продолжающему строить чудовищные Ельцин-центры за гос.счёт - и это в то время, когда как min 90% взрослого населения России, резко отрицательно относится к отвратной фигуре Алкаша всея Руси, разрушившего СССР, а строительство-же подобных Ельцин-центров выглядит, ну просто настоящим плевком со стороны власти, в глаза трудовому народу России!Комментировать
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