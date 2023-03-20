Daily Moscow

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Путин: РФ открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Путин: РФ открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине

Как указал в своей статье под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для китайской газеты «Жэньминь жибао» президент РФ Владимир Путин, страна открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

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