Как указал в своей статье под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для китайской газеты «Жэньминь жибао» президент РФ Владимир Путин, страна открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
Как указал в своей статье под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» для китайской газеты «Жэньминь жибао» президент РФ Владимир Путин, страна открыта к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
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