Врач Шелобанова: в комнате больного деменцией человека не должно быть зеркал

Одним из наиболее распространенных возрастных заболеваний является деменция. Она приводит к трудностям в повседневной жизни, из-за чего человек нуждается в постоянной поддержке и внимании со стороны близких.
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