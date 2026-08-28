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Аргументы недели

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За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали 77 дорожных аварий

За минувшие сутки в Ленобласти зафиксировали 77 дорожных аварий

За прошедшие 24 часа на дорогах Ленинградской области зафиксировано 77 ДТП. В пяти из них пострадали люди, один человек погиб.

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