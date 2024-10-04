Продажи билетов на Гран-при США заметно выросли после окончания доминирования Ферстаппена

Организаторы Гран-при США отмечают рост билетов на фоне конкуренции в «Ф-1». Президент «Трассы Америк» в Остине Бобби Эпштейн отметил, что с момента окончания доминирования Макса Ферстаппена и «Ред Булл» в «Формуле-1», в США отмечают резкий рост зрительского интереса к соревнованиям.