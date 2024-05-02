Уже в этом году ожидается существенное увеличение зарплат - на 13,6%, что составит около 84 тысяч рублей в среднем по стране.
Было бы славно: к 2027 году зарплаты россиян вырастут до 100 тыс рублей
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Из народных примет - любое повышение зарплат и пенсий моментально компенсируется ростом цен на товары и услуги. Проверено! Работает 100%!!!
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18 час.
sss
а яйцо будет стоить тысячу рублей за штуку((((
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17 час.
ДК
Дмитрий Королевич
Это как считать. Если правильно - все 200000 набежит.Жаль я получаю не среднюю, а реальную.
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15 час.
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